***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.04.2022 10:46
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 04/04/2022- 08/04/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019050
BIST
11:442.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 25,11
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.425
En Düşük
2.401
11:4414,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 14,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:4416,0910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0451
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:44927,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,65
|Açılış
|: 927,09
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
927,24
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:42
|SANKO
|11,39
|11.265.003
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|16.596.662
|% 9,93
|
|KONKA
|18,02
|146.298.255
|% 9,68
|
|MIPAZ
|6,73
|24.347.048
|% 9,61
|
|DOHOL
|3,90
|665.573.811
|% 8,94
|
|MARTI
|1,87
|80.625.840
|% -7,88
|
|FORMT
|1,50
|49.154.342
|% -4,46
|
|CEOEM
|11,44
|14.086.989
|% -3,87
|
|MERIT
|32,94
|5.002.980
|% -2,83
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,61
|1.818.264.466
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,85
|1.024.091.992
|% 3,85
|
|THYAO
|35,44
|951.832.467
|% 0,34
|
|ASELS
|28,06
|903.298.339
|% 0,57
|
|SISE
|17,11
|827.561.563
|% 1,24
|
|TSKB
|1,66
|393.395.255
|% 4,40
|
|YKBNK
|4,85
|1.024.091.992
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,68
|517.372.168
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,90
|665.573.811
|% 8,94
|
|ODAS
|2,22
|346.800.738
|% -0,89
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7383
|14,7438
|% 0,00
|
|Euro
|16,0752
|16,0977
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,1477
|19,2437
|% -0,06
|
|Frank
|15,7073
|15,8019
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9187
|3,9383
|% -0,02
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|8,63
|
|Altın Gr.
|926
|926
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,19
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:56LIDFA
Yüzde 5.63 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 147, 179 adet işlem
-
11:54XU100
Endeks 2, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 18, 129.00 milyon TL de
-
11:54NETAS
Yüzde 4.32 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 460, 787 adet işlem
-
11:53TRGYO
Yüzde 6.83 oranında artışla 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 800, 696 adet işlem
-
11:52LUKSK
Yüzde 4.45 oranında artışla 71.60 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 297 adet işlem