***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.04.2022 18:15
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12/04/2022 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 226 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 13/04/2022 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019771
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,65
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
18:0514,6032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0589
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
18:0515,8383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1270
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8182
18:05927,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,98
|Açılış
|: 927,13
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,66
|3.000.900
|% 10,00
|
|CLEBI
|257,60
|80.541.352
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.547.187
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|344.160.645
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.491.761
|% 9,91
|
|OYLUM
|2,33
|2.594.929
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|101.911.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|17.520.825
|% -10,00
|
|CASA
|124,40
|1.509.926
|% -9,86
|
|IHAAS
|13,74
|45.423.409
|% -9,37
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 2,99
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% -1,08
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 1,23
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 4,13
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5816
|14,5972
|% -0,44
|
|Euro
|15,8160
|15,8361
|% -0,81
|
|Sterlin
|18,9786
|19,0738
|% -0,36
|
|Frank
|15,6440
|15,7383
|% -0,25
|
|Riyal
|3,8809
|3,9004
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|21,46
|
|Altın Gr.
|925
|926
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 533 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 983 adet işlem
-
17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
-
17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de