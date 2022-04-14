***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.04.2022 14:36
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz ekli tablodaki varantların dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsaların tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem sıraları belirtilen tarihte kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020531
BIST
14:242.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 17,05
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:2414,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:2415,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0772
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:24928,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 928,45
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:21
|DAPGM
|27,14
|123.778.875
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.469.240
|% 8,86
|
|ASUZU
|87,75
|57.368.229
|% 8,33
|
|QUAGR
|16,79
|77.680.352
|% 7,84
|
|ISGYO
|12,04
|7.659.764
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,95
|5.302.932
|% -4,85
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|MIPAZ
|6,40
|11.846.576
|% -3,76
|
|THYAO
|37,14
|3.474.783.861
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.469.240
|% 8,86
|
|GARAN
|13,69
|1.505.463.005
|% 0,37
|
|EREGL
|35,20
|1.047.292.703
|% 0,11
|
|KRDMD
|16,11
|960.253.794
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.469.240
|% 8,86
|
|TSKB
|1,80
|476.495.017
|% 6,51
|
|ODAS
|2,34
|534.765.097
|% 2,63
|
|DOHOL
|3,86
|786.766.539
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,10
|955.727.254
|% 1,39
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6153
|14,6231
|% 0,20
|
|Euro
|15,9702
|15,9859
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,1375
|19,2335
|% 0,28
|
|Frank
|15,5737
|15,6675
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8866
|3,9061
|% 0,17
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,85
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.119
|6.271
|5,15
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|2,49
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,59
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:35PKART
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 113, 105 adet işlem
-
14:34DAPGM
Yüzde 9.97 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 732, 628 adet işlem
-
14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 6 artarak (% 0.71 ) 2, 775
-
14:32XU100
Endeks 2, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 27, 134.00 milyon TL de
-
14:32MMCAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 149 adet işlem