***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 10:08
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 18/04/2022- 22/04/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023405
BIST
10:012.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,93
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.474
En Düşük
2.459
10:0114,7724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0297
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7724
En Düşük
14,7180
10:0115,8511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0705
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8150
10:01910,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,76
|Açılış
|: 910,91
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler10:01
|FORMT
|1,54
|984.182
|% 5,48
|
|ALGYO
|39,32
|47.201.525
|% 4,38
|
|GSDHO
|3,93
|6.015.089
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,91
|17.475.216
|% 3,66
|
|AVTUR
|2,60
|36.621
|% 3,59
|
|IHAAS
|19,90
|1.716.674
|% -5,95
|
|UZERB
|36,22
|9.055
|% -4,68
|
|IDEAS
|21,86
|50.278
|% -2,84
|
|ATLAS
|1,43
|101.938
|% -2,05
|
|QNBFL
|73,00
|146
|% -1,82
|
|KRDMD
|15,34
|1.344.813.550
|% 0,00
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|KOZAL
|165,30
|897.899.186
|% 0,00
|
|KARSN
|5,00
|476.836.853
|% -1,19
|
|LIDER
|19,30
|448.229.164
|% 0,00
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|KARSN
|5,00
|476.836.853
|% -1,19
|
|KRDMD
|15,34
|1.344.813.550
|% 0,00
|
|HUNER
|3,18
|134.796.661
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,73
|71.746.583
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7648
|14,7724
|% 0,20
|
|Euro
|15,8381
|15,8511
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,7557
|18,8498
|% -0,60
|
|Frank
|15,3443
|15,4367
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9257
|3,9454
|% 0,16
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-12,96
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|-0,20
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,84
|