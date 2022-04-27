***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.04.2022 10:36
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
ihraç edilen 26.04.2022 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024165
BIST
10:552.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 19,27
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.438
En Düşük
2.407
10:5514,8138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0152
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8150
En Düşük
14,7775
10:5515,7315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0151
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,6882
10:55904,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,67
|Açılış
|: 904,69
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:53
|UFUK
|25,96
|1.417.935
|% 10,00
|
|KAPLM
|70,95
|13.234.818
|% 9,32
|
|ACSEL
|47,00
|34.022.766
|% 9,00
|
|PKART
|16,92
|6.888.716
|% 8,74
|
|BAKAB
|22,40
|8.340.490
|% 5,96
|
|EUHOL
|2,61
|19.017.607
|% -7,77
|
|SAFKR
|7,38
|34.996.909
|% -5,75
|
|MMCAS
|2,65
|43.600
|% -5,69
|
|YONGA
|21,22
|13.369
|% -3,81
|
|PAMEL
|109,30
|1.648.659
|% -3,79
|
|THYAO
|39,18
|950.880.730
|% 0,20
|
|ASELS
|25,36
|549.321.632
|% -0,94
|
|EREGL
|33,82
|505.974.481
|% 2,24
|
|KRDMD
|14,69
|458.258.475
|% 0,27
|
|HEKTS
|23,04
|435.470.446
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,63
|220.606.747
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|325.257.458
|% 0,20
|
|ODAS
|2,37
|130.664.614
|% 0,00
|
|TSKB
|1,88
|70.173.332
|% -1,57
|
|DOHOL
|3,44
|125.274.548
|% 0,88
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8080
|14,8146
|% 0,11
|
|Euro
|15,7234
|15,7317
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,5506
|18,6437
|% 0,01
|
|Frank
|15,2899
|15,3820
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9368
|3,9565
|% 0,11
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-5,05
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,00
|