***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.05.2022 10:43
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 29.04.2022 vade tarihli DAX varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026529
BIST
11:002.469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 38,75
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.469
En Düşük
2.460
11:0014,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1154
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,8492
En Düşük
14,7014
11:0015,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0864
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7592
En Düşük
15,6227
11:00904,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 13,67
|Açılış
|: 904,38
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler10:57
|IMASM
|18,15
|4.664.496
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.146.041
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.254.840
|% 9,96
|
|CEMTS
|28,54
|63.495.871
|% 9,94
|
|LIDER
|20,92
|66.258.982
|% -8,49
|
|TSPOR
|5,29
|75.512.529
|% -6,37
|
|AYEN
|16,80
|22.405.750
|% -6,20
|
|AKGRT
|3,18
|20.637.368
|% -5,64
|
|KZBGY
|61,70
|9.318.623
|% -4,93
|
|THYAO
|42,20
|836.358.387
|% 2,28
|
|SISE
|18,32
|558.725.707
|% 1,10
|
|TUPRS
|246,80
|385.357.919
|% 5,38
|
|SASA
|33,14
|358.601.419
|% 3,56
|
|KOZAL
|177,40
|355.392.709
|% 3,02
|
|ODAS
|2,62
|297.164.621
|% 6,94
|
|YKBNK
|5,00
|294.938.869
|% 2,67
|
|EKGYO
|2,73
|136.779.072
|% 2,63
|
|AKBNK
|9,03
|280.831.805
|% 1,23
|
|SISE
|18,32
|558.725.707
|% 1,10
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8432
|14,8484
|% 0,78
|
|Euro
|15,7218
|15,7377
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,5552
|18,6482
|% 0,04
|
|Frank
|15,1356
|15,2268
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9435
|3,9633
|% 0,77
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|14,73
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,57
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,32
|