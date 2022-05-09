***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.05.2022 15:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 02/05/2022- 06/05/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027768
BIST
17:162.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,85
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:1615,0990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1540
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:1615,9099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1357
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:16904,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,48
|Açılış
|: 904,72
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ETILR
|10,12
|11.999.550
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.063.275
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|312.875.543
|% 9,96
|
|YUNSA
|30,46
|62.790.952
|% 9,96
|
|DEVA
|36,18
|142.350.393
|% -8,73
|
|TDGYO
|7,23
|3.609.563
|% -6,71
|
|PAMEL
|105,20
|6.362.328
|% -6,07
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|SANEL
|5,30
|2.938.307
|% -5,02
|
|THYAO
|42,44
|3.157.686.442
|% 0,14
|
|KRDMD
|16,26
|2.909.955.277
|% 5,04
|
|SISE
|19,42
|2.592.299.433
|% 0,15
|
|TUPRS
|247,60
|1.961.813.709
|% -2,98
|
|EREGL
|33,48
|1.943.585.502
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,68
|831.990.653
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,88
|1.137.925.619
|% 0,83
|
|KRDMD
|16,26
|2.909.955.277
|% 5,04
|
|AKBNK
|8,68
|1.306.093.725
|% -0,46
|
|SISE
|19,42
|2.592.299.433
|% 0,15
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0859
|15,0987
|% 1,03
|
|Euro
|15,8885
|15,9085
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,5452
|18,6382
|% 0,89
|
|Frank
|15,1346
|15,2258
|% 0,56
|
|Riyal
|4,0147
|4,0349
|% 1,09
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-17,61
|
|Altın Gr.
|903
|904
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.208
|4,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|0,27
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|0,12
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,80
|