***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.05.2022 10:43
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 09/05/2022- 13/05/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030489
BIST
12:032.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,23
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.412
12:0315,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1043
|Açılış
|: 15,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5818
En Düşük
15,4564
12:0316,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1458
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
12:03900,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,06
|Açılış
|: 900,76
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler12:03
|IMASM
|35,26
|2.338.302
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|15.259.353
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|46.365.372
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|20.793.774
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|4.063.443
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|72.262.628
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.705.487
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.236.613
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|SNPAM
|7,70
|116.424
|% -4,70
|
|THYAO
|42,94
|1.528.767.290
|% 1,08
|
|GARAN
|14,97
|703.473.386
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,63
|674.516.186
|% 1,76
|
|KRDMD
|15,34
|628.145.792
|% -2,11
|
|KOZAL
|192,70
|584.646.400
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,72
|520.251.996
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,45
|373.060.651
|% -2,20
|
|SKBNK
|1,11
|81.651.314
|% 1,83
|
|KARSN
|5,44
|263.879.536
|% 2,06
|
|GARAN
|14,97
|703.473.386
|% -0,07
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5776
|15,5818
|% 0,67
|
|Euro
|16,2427
|16,2592
|% 0,90
|
|Sterlin
|19,0100
|19,1053
|% 0,45
|
|Frank
|15,4448
|15,5379
|% 0,36
|
|Riyal
|4,1403
|4,1611
|% 0,65
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,98
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|-39,00
|
|Tam
|6.029
|6.182
|-48,26
|
|Yarım
|2.914
|2.991
|-23,35
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-11,68
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,93
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
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12:17DOCO
Yüzde 4.38 oranında artışla 1, 319.70 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 440 adet işlem
-
12:16ULUUN
Yüzde 8.05 oranında artışla 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 189, 390 adet işlem
-
12:15KERVT
Yüzde 5.34 oranında artışla 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 038, 551 adet işlem
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, KRDMD, AKBNK
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, KOZAL, KOZAA