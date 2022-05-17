***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.05.2022 17:52
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17/05/2022 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 226 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 18/05/2022 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030936
BIST
17:392.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 11,77
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
17:3915,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2296
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
17:3916,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,4148
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
17:39924,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 13,59
|Açılış
|: 924,46
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ORCAY
|19,91
|217.419.012
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.612.255
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.617.288
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.860.242
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|32.790.125
|% 9,95
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.250.322
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,66
|87.609.176
|% -7,03
|
|THYAO
|42,36
|3.588.848.629
|% -0,84
|
|SISE
|20,00
|2.666.521.643
|% 3,63
|
|SAHOL
|19,43
|1.445.993.986
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,28
|1.343.536.826
|% -1,38
|
|KRDMD
|14,80
|1.299.263.190
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,65
|833.880.475
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,28
|1.343.536.826
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,16
|274.268.672
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,85
|1.293.192.530
|% -1,51
|
|SISE
|20,00
|2.666.521.643
|% 3,63
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7640
|15,7707
|% 1,48
|
|Euro
|16,6255
|16,6550
|% 2,55
|
|Sterlin
|19,6117
|19,7101
|% 2,77
|
|Frank
|15,8280
|15,9234
|% 2,50
|
|Riyal
|4,1909
|4,2119
|% 1,51
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,73
|
|Altın Gr.
|924
|924
|12,98
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,65
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:53BLCYT
Yüzde 4.74 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 879 adet işlem
-
17:52CANTE
Yüzde 5.38 oranında artışla 32.12 lira fiyatla işlem gören hissede 819, 234 adet işlem
-
17:51MEPET
Yüzde 9.56 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 205 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 2, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 30, 006.00 milyon TL de
-
17:50HEKTS
Yüzde 5.49 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 400, 483 adet işlem