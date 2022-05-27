***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.05.2022 12:10
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
ihraç edilen 26.05.2022 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032895
BIST
12:132.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,62
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
12:1316,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0507
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3995
En Düşük
16,3130
12:1317,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
12:13979,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,04
|Açılış
|: 979,63
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,69
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler12:13
|RODRG
|17,60
|3.624.911
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|21,12
|27.612.924
|% 8,87
|
|ULUUN
|13,97
|117.044.572
|% 8,46
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|AKFGY
|2,87
|143.394.781
|% -5,59
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|OYAYO
|7,73
|1.100.663
|% -3,37
|
|PENTA
|391,80
|44.532.291
|% -3,26
|
|THYAO
|44,42
|1.447.899.765
|% -0,09
|
|KARSN
|6,62
|1.082.065.333
|% 3,44
|
|EREGL
|33,26
|981.374.936
|% 2,59
|
|KRDMD
|14,86
|967.309.861
|% 1,43
|
|SISE
|20,66
|636.414.075
|% -1,15
|
|KARSN
|6,62
|1.082.065.333
|% 3,44
|
|DOHOL
|3,82
|365.611.717
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,62
|193.869.363
|% 0,38
|
|HALKB
|5,65
|407.965.375
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,30
|87.736.901
|% -2,26
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3910
|16,3995
|% 0,31
|
|Euro
|17,5744
|17,5955
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6162
|20,7196
|% 0,34
|
|Frank
|17,0213
|17,1239
|% 0,26
|
|Riyal
|4,3577
|4,3796
|% 0,30
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,44
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,82
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,14
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,63
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28XU100
Endeks 2, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 14, 556.00 milyon TL de
-
12:28ISDMR
Yüzde 4.51 oranında artışla 27.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 561, 967 adet işlem
-
12:27HATEK
Yüzde 8.87 oranında artışla 21.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 325, 198 adet işlem
-
12:26RNPOL
Yüzde 5.14 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 624 adet işlem
-
12:25CELHA
Yüzde 4.04 oranında artışla 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 505, 373 adet işlem