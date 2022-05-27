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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

27.05.2022 12:10
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
ihraç edilen 26.05.2022 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032895


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,60 3.624.911 % 10,00  
LIDFA 10,00 3.731.140 % 9,77  
COSMO 9,85 22.655 % 9,44  
HATEK 21,12 27.612.924 % 8,87  
ULUUN 13,97 117.044.572 % 8,46  
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12:13 Alış Satış %  
Dolar 16,3910 16,3995 % 0,31  
Euro 17,5744 17,5955 % 0,20  
Sterlin 20,6162 20,7196 % 0,34  
Frank 17,0213 17,1239 % 0,26  
Riyal 4,3577 4,3796 % 0,30  
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12:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 8,44  
Altın Gr. 979 979 6,82  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 22,25 22,28 0,25  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,14  
B. Petrol 115 115 0,63  
Seans Raporu 12:13
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