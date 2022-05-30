***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.05.2022 11:38
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 23/05/2022- 27/05/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033264
BIST
12:312.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 62,98
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:3116,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1836
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:3117,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2290
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:31977,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 12,64
|Açılış
|: 977,92
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:31
|EGEPO
|9,46
|12.878.377
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.427.035
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|62.965.638
|% 9,98
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,53
|183.999.442
|% -7,66
|
|DAGHL
|26,70
|4.314.822
|% -6,32
|
|TDGYO
|7,18
|5.566.148
|% -5,53
|
|KRTEK
|16,50
|10.723.184
|% -3,57
|
|THYAO
|48,86
|4.168.726.692
|% 8,53
|
|KARSN
|7,05
|1.243.353.328
|% 2,62
|
|SISE
|20,96
|1.176.293.605
|% 2,75
|
|FROTO
|301,40
|939.453.965
|% 5,72
|
|SAHOL
|20,94
|918.771.165
|% 3,05
|
|KARSN
|7,05
|1.243.353.328
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,90
|382.714.538
|% 2,36
|
|THYAO
|48,86
|4.168.726.692
|% 8,53
|
|EKGYO
|2,63
|202.868.144
|% 1,94
|
|SKBNK
|1,24
|88.774.136
|% 0,81
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3662
|16,3747
|% 1,13
|
|Euro
|17,6213
|17,6378
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,6277
|20,7312
|% 1,16
|
|Frank
|17,0292
|17,1317
|% 1,10
|
|Riyal
|4,3518
|4,3737
|% 1,12
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,17
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,79
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|38,00
|
|Tam
|6.465
|6.626
|36,20
|
|Yarım
|3.125
|3.205
|17,51
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,10
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,50
|