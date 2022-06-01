***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.06.2022 11:15
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 31.05.2022 vade tarihli DAX varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033812
BIST
12:252.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 36,04
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:2516,4430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0476
|Açılış
|: 16,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:2517,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0274
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:25966,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,61
|Açılış
|: 966,78
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:23
|OZRDN
|12,91
|1.954.369
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,35
|15.857.833
|% 9,69
|
|MRGYO
|1,68
|19.758.589
|% 9,09
|
|AKSEN
|23,02
|232.239.593
|% 9,00
|
|PENTA
|487,00
|49.608.695
|% 7,86
|
|AVGYO
|2,83
|23.805.104
|% -9,00
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.824.380
|% -6,84
|
|METRO
|1,11
|55.282.438
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,20
|1.616.791
|% -4,76
|
|THYAO
|50,10
|2.077.384.760
|% 0,40
|
|SASA
|38,32
|1.048.226.660
|% 5,04
|
|KRDMD
|15,02
|853.541.624
|% 2,18
|
|HEKTS
|32,26
|747.131.934
|% 3,00
|
|SISE
|21,14
|711.530.006
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,88
|462.889.324
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,74
|498.325.713
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,30
|121.892.935
|% 1,56
|
|KARSN
|7,10
|434.043.898
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,98
|242.746.957
|% -0,75
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4365
|16,4428
|% 0,29
|
|Euro
|17,6326
|17,6548
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6113
|20,7147
|% -0,02
|
|Frank
|17,0159
|17,1184
|% -0,07
|
|Riyal
|4,3687
|4,3906
|% 0,16
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,37
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|6.437
|6.534
|-41,00
|
|Tam
|6.408
|6.570
|-32,59
|
|Yarım
|3.097
|3.178
|-15,76
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,88
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,81
|