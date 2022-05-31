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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

31.05.2022 18:56
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 31.05.2022 vade tarihli ONS Altın, ONS Gümüş,BIST30 ve Pay Senedi varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033691


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 496,60 84.161.064 % 9,99  
ULUUN 15,65 235.881.343 % 9,98  
OZRDN 12,91 2.388.752 % 9,97  
MZHLD 80,55 18.433.378 % 9,97  
AKSEN 23,22 454.906.969 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3849 16,4048 % 0,06  
Euro 17,4847 17,5110 % -0,63  
Sterlin 20,3992 20,5015 % -1,05  
Frank 16,9589 17,0611 % -0,40  
Riyal 4,3603 4,3822 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 11,12  
Altın Gr. 974 974 4,36  
Cumhuriyet 6.491 6.589 14,00  
Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
Gümüş.Ons 21,84 21,88 0,31  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,14  
B. Petrol 117 117 1,52  
Seans Raporu 18:05
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