***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.06.2022 16:32
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 31.05.2022 vade tarihli ONS Altın, ONS Gümüş,BIST30 ve Pay Senedi varantlarının itfa fiyatlarını içeren tablolarda SASA Polyester Sanayi A.Ş. dayanak varlıklı varantların itfa fiyatları sehven hatalı açıklanmıştır. Düzeltilmiş itfa fiyatlarını içeren tablolara ekten ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034289
BIST
17:152.604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,61
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:1516,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0873
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:1517,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0803
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:15988,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 988,53
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:15
|HEDEF
|6,93
|86.271.027
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.409.112
|% 10,00
|
|BOBET
|5,97
|133.325.628
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|5.448.231
|% 9,94
|
|RYGYO
|4,53
|62.798.726
|% 9,16
|
|KRSTL
|6,77
|6.682.714
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,66
|319.465.463
|% -8,65
|
|PENTA
|471,30
|96.453.328
|% -8,13
|
|MEPET
|3,00
|9.753.894
|% -6,25
|
|KLSYN
|2,11
|38.749.597
|% -6,22
|
|SASA
|42,40
|3.397.862.541
|% 5,47
|
|THYAO
|48,34
|3.194.746.243
|% -2,54
|
|KARSN
|7,24
|2.409.688.981
|% 0,70
|
|EREGL
|34,68
|1.395.834.189
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,07
|1.295.175.882
|% -1,05
|
|KARSN
|7,24
|2.409.688.981
|% 0,70
|
|DOHOL
|3,91
|736.889.194
|% 1,56
|
|TSKB
|2,22
|397.449.910
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,79
|507.490.231
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,82
|632.406.252
|% -0,62
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5210
|16,5413
|% 0,53
|
|Euro
|17,7358
|17,7789
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,6549
|20,7585
|% 0,07
|
|Frank
|17,1033
|17,2063
|% -0,08
|
|Riyal
|4,3881
|4,4101
|% 0,28
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-8,59
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,01
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,86
|
Seans Raporu
17:15
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