***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.06.2022 10:40
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 30/05/2022- 03/06/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034784
BIST
10:562.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 41,11
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.643
En Düşük
2.620
10:5616,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1653
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5828
En Düşük
15,9954
10:5617,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2779
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8747
En Düşük
17,3505
10:56987,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,33
|Açılış
|: 987,53
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler10:56
|TETMT
|256,50
|5.079.934
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|FLAP
|4,08
|32.847.336
|% 9,09
|
|KNFRT
|7,81
|7.988.685
|% 8,02
|
|KRSTL
|7,28
|27.465.520
|% 7,53
|
|EPLAS
|18,06
|20.753.711
|% -8,83
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|YGGYO
|25,80
|1.727.235
|% -3,30
|
|SASA
|44,96
|1.197.343.983
|% 2,41
|
|THYAO
|48,46
|931.735.998
|% 1,00
|
|SISE
|21,44
|821.135.544
|% 2,98
|
|EREGL
|35,24
|490.807.837
|% 2,09
|
|TUPRS
|282,30
|479.473.587
|% 2,92
|
|EKGYO
|2,84
|238.702.110
|% 2,16
|
|ODAS
|2,93
|184.808.237
|% 4,64
|
|DOHOL
|4,04
|213.136.932
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,25
|58.267.515
|% 0,81
|
|TSKB
|2,27
|104.063.752
|% 2,71
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5768
|16,5796
|% 1,01
|
|Euro
|17,8370
|17,8747
|% 1,58
|
|Sterlin
|20,7237
|20,8276
|% 1,40
|
|Frank
|17,1618
|17,2652
|% 1,01
|
|Riyal
|4,4050
|4,4271
|% 0,96
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|1,12
|
|Altın Gr.
|987
|988
|10,36
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,28
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,47
|