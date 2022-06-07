***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.06.2022 10:31
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yaşanan teknik aksaklık sebebiyle piyasa yapıcısı olduğumuz Brent Petrol ve DAX varantlarında piyasa yapıcı kotasyonu gönderememekteyiz. İlgili varantların listesini ekteki tabloda görebilirsiniz. Teknik aksaklık giderildiğinde tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035143
BIST
14:572.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,61
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:5716,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1905
|Açılış
|: 16,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:5717,9486
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2071
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:57995,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 15,12
|Açılış
|: 995,88
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:57
|MARTI
|1,42
|41.913.264
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.091.152
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.675.960
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,70
|44.679.781
|% 9,62
|
|ATSYH
|32,00
|290.442
|% 8,70
|
|TOASO
|73,40
|1.319.812.095
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,96
|40.799.345
|% -3,87
|
|PINSU
|5,15
|40.096.940
|% -3,38
|
|RODRG
|16,36
|1.927.662
|% -3,20
|
|THYAO
|48,04
|2.554.850.791
|% 0,38
|
|SASA
|44,38
|1.969.528.834
|% 0,23
|
|SAHOL
|21,24
|1.320.236.877
|% 1,43
|
|TOASO
|73,40
|1.319.812.095
|% -6,79
|
|KARSN
|7,34
|1.211.162.474
|% 1,24
|
|ODAS
|3,07
|751.904.226
|% 2,33
|
|KARSN
|7,34
|1.211.162.474
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,88
|437.835.709
|% 0,35
|
|TSKB
|2,41
|352.078.100
|% 3,43
|
|YKBNK
|4,94
|692.552.215
|% -0,80
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7571
|16,7639
|% 1,15
|
|Euro
|17,9113
|17,9486
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,8731
|20,9778
|% 0,89
|
|Frank
|17,0726
|17,1755
|% 0,48
|
|Riyal
|4,4573
|4,4797
|% 1,25
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|6,45
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,60
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.778
|86,96
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|42,06
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|21,03
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,39
|
Seans Raporu
14:57
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