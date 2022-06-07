***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.06.2022 12:25
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saat 11:05 itibariyle piyasa yapıcısı olduğumuz varantlarda yaşanan teknik aksaklık giderilmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035181
BIST
13:042.640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -8,16
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:0416,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1845
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7579
En Düşük
16,5644
13:0417,9793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2378
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:04994,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,65
|Açılış
|: 994,41
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:04
|MARTI
|1,42
|24.059.820
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|21.814.330
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,00
|37.793.811
|% 9,09
|
|CEMTS
|31,82
|129.692.755
|% 8,60
|
|QUAGR
|29,12
|67.314.162
|% 7,85
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|74,05
|1.113.695.383
|% -5,97
|
|SNKRN
|32,50
|1.236.545
|% -3,85
|
|PINSU
|5,14
|30.139.841
|% -3,56
|
|RODRG
|16,30
|1.782.061
|% -3,55
|
|THYAO
|48,20
|2.058.179.197
|% 0,71
|
|SASA
|44,98
|1.571.082.057
|% 1,58
|
|TOASO
|74,05
|1.113.695.383
|% -5,97
|
|KARSN
|7,40
|1.048.818.465
|% 2,07
|
|SAHOL
|21,18
|922.329.913
|% 1,15
|
|ODAS
|3,05
|583.811.511
|% 1,67
|
|KARSN
|7,40
|1.048.818.465
|% 2,07
|
|EKGYO
|2,87
|368.490.397
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,93
|489.711.816
|% -1,00
|
|TSKB
|2,39
|224.671.496
|% 2,58
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7430
|16,7579
|% 1,11
|
|Euro
|17,9391
|17,9793
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,8821
|20,9868
|% 0,94
|
|Frank
|17,0870
|17,1899
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4518
|4,4741
|% 1,13
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|5,41
|
|Altın Gr.
|995
|995
|14,01
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.729
|68,00
|
|Tam
|6.599
|6.763
|71,51
|
|Yarım
|3.189
|3.271
|34,59
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,34
|