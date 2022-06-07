***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.06.2022 17:50
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07/06/2022 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 242 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 08/06/2022 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035449
BIST
17:462.650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,59
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:4616,7516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1782
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:4618,0050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2635
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0050
En Düşük
17,7366
17:46996,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 16,10
|Açılış
|: 996,98
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:44
|MARTI
|1,38
|72.815.447
|% 38,00
|
|QUAGR
|29,70
|121.684.863
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.658
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,66
|13.125.289
|% 9,97
|
|RYSAS
|9,07
|40.193.145
|% 9,94
|
|TOASO
|73,60
|1.588.706.430
|% -6,54
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,90
|50.046.550
|% -4,70
|
|PENTA
|453,50
|29.942.584
|% -3,92
|
|DOKTA
|25,28
|2.276.495
|% -3,73
|
|THYAO
|48,58
|6.154.282.991
|% 1,50
|
|SISE
|23,04
|2.781.420.193
|% 5,30
|
|SASA
|43,92
|2.606.769.211
|% -0,81
|
|SAHOL
|21,24
|1.885.634.690
|% 1,43
|
|GARAN
|15,72
|1.592.977.585
|% -2,60
|
|ODAS
|3,03
|1.098.982.772
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,86
|823.992.030
|% -0,35
|
|DOHOL
|4,27
|1.004.985.142
|% 1,91
|
|YKBNK
|4,90
|1.138.288.695
|% -1,61
|
|KARSN
|7,32
|1.430.393.751
|% 0,97
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7370
|16,7484
|% 1,06
|
|Euro
|17,9630
|18,0053
|% 1,49
|
|Sterlin
|20,9476
|21,0527
|% 1,25
|
|Frank
|17,1393
|17,2425
|% 0,88
|
|Riyal
|4,4494
|4,4717
|% 1,07
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,08
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,24
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,40
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
-
17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940