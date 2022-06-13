***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.06.2022 10:04
ürkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 06/06/2022- 10/06/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036850
BIST
10:062.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,34
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.549
En Düşük
2.534
10:0617,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1569
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,1621
10:0618,1270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1154
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,9447
10:061.034,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.034,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.030,33
BIST En Aktif Hisseler10:04
|UFUK
|55,25
|2.388.997
|% 9,51
|
|EUREN
|23,24
|88.385.817
|% 7,59
|
|ARZUM
|18,71
|9.876.889
|% 6,67
|
|PENTA
|414,40
|3.115.354
|% 5,85
|
|MAVI
|49,88
|56.930.739
|% 5,45
|
|DGGYO
|9,87
|408.765
|% -3,24
|
|OYYAT
|60,25
|4.730.345
|% -2,82
|
|ACSEL
|55,60
|446.912
|% -2,71
|
|MEPET
|3,22
|23.041
|% -1,83
|
|GRNYO
|2,22
|32.076
|% -1,74
|
|THYAO
|46,82
|189.194.917
|% 0,26
|
|SKBNK
|1,19
|128.226.712
|% 0,00
|
|SISE
|22,34
|89.858.201
|% 0,54
|
|EUREN
|23,24
|88.385.817
|% 7,59
|
|DOHOL
|4,10
|70.222.117
|% 1,23
|
|SKBNK
|1,19
|128.226.712
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,10
|70.222.117
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,58
|28.071.450
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,74
|49.817.050
|% -0,21
|
|IHLAS
|0,53
|4.492.640
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2605
|17,2676
|% 0,92
|
|Euro
|18,1075
|18,1434
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,1139
|21,2198
|% 0,51
|
|Frank
|17,3629
|17,4675
|% 0,68
|
|Riyal
|4,5880
|4,6110
|% 0,89
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-9,44
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,62
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,09
|