***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.06.2022 10:23
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi
uyarınca 13/06/2022- 17/06/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038187
BIST
13:142.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,98
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.532
13:1417,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
13:1418,2619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0764
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
13:141.024,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.024,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:12
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|145.561.068
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.189.127
|% 9,98
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|CASA
|117,00
|153.248
|% -4,10
|
|THYAO
|49,54
|3.505.194.293
|% 2,82
|
|EREGL
|28,10
|1.591.991.103
|% -2,57
|
|SASA
|45,94
|901.384.834
|% -0,22
|
|TUPRS
|258,70
|772.017.149
|% -3,61
|
|SISE
|21,92
|705.169.230
|% 0,09
|
|ODAS
|3,08
|658.834.058
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,91
|583.597.433
|% 0,61
|
|DOHOL
|4,02
|350.136.381
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,64
|198.435.345
|% 0,76
|
|THYAO
|49,54
|3.505.194.293
|% 2,82
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3277
|17,3298
|% 0,03
|
|Euro
|18,2446
|18,2626
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,1418
|21,2479
|% 0,13
|
|Frank
|17,8937
|18,0015
|% 0,63
|
|Riyal
|4,6041
|4,6271
|% 0,01
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,42
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.806
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.341
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,01
|