***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.06.2022 10:08
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 20/06/2022- 24/06/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039343
BIST
15:072.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -21,87
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:0716,5252
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -0,3592
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:0717,4756
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -0,3516
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:07972,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -19,23
|Açılış
|: 972,87
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:07
|SANEL
|7,92
|7.189.507
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.637.583
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.585.558
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.536
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,91
|33.055.323
|% 9,68
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,25
|54.591.379
|% -4,47
|
|GSDHO
|3,92
|66.941.140
|% -4,39
|
|KGYO
|8,26
|23.177.309
|% -3,84
|
|THYAO
|49,74
|3.196.599.957
|% -1,01
|
|SISE
|21,92
|1.462.203.785
|% 0,74
|
|EREGL
|27,92
|1.082.696.616
|% 0,22
|
|ASELS
|23,84
|795.821.744
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,55
|708.837.197
|% -2,51
|
|ODAS
|3,15
|362.359.630
|% -1,56
|
|YKBNK
|4,66
|466.971.686
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|708.837.197
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,56
|189.337.993
|% -1,54
|
|SISE
|21,92
|1.462.203.785
|% 0,74
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5007
|16,5252
|% -2,13
|
|Euro
|17,4399
|17,4756
|% -1,97
|
|Sterlin
|20,2144
|20,3158
|% -2,13
|
|Frank
|17,1568
|17,2601
|% -2,23
|
|Riyal
|4,3911
|4,4131
|% -2,12
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|6,65
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-6,77
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.558
|6.652
|-210,00
|
|Yarım
|3.220
|3.253
|-103,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.626
|-52,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,68
|