***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.06.2022 11:04
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
ihraç edilen 27.06.2022 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039613
BIST
17:582.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,05
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
17:5816,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1129
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:5817,5256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:58973,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,13
|Açılış
|: 973,99
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:56
|BMSCH
|10,34
|92.912.791
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.378.080
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.768.551
|% 9,96
|
|ORMA
|32,76
|472.823
|% 9,20
|
|FONET
|12,50
|15.007.108
|% -9,68
|
|SEKUR
|15,20
|102.263.149
|% -8,93
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,30
|151.147.499
|% -6,95
|
|THYAO
|48,22
|5.637.218.946
|% -2,70
|
|SISE
|21,30
|1.789.371.632
|% -1,66
|
|EREGL
|27,36
|1.487.853.139
|% -1,72
|
|SAHOL
|19,98
|1.371.859.517
|% -1,28
|
|AKBNK
|8,29
|1.148.378.204
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,48
|1.073.241.463
|% -3,66
|
|EKGYO
|2,61
|559.060.249
|% 1,16
|
|ODAS
|3,02
|665.998.204
|% -4,13
|
|TSKB
|2,07
|385.957.157
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,29
|1.148.378.204
|% -2,59
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6298
|16,6500
|% 0,75
|
|Euro
|17,4913
|17,5182
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,2082
|20,3095
|% -0,05
|
|Frank
|17,2834
|17,3875
|% 0,38
|
|Riyal
|4,4154
|4,4376
|% 0,55
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,68
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.486
|6.598
|6,00
|
|Yarım
|3.179
|3.227
|3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,99
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de