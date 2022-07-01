***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.07.2022 12:05
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen
30
.0
6
.2022 vade tarihli DAX varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040618
BIST
13:182.445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 39,32
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
13:1816,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0568
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7608
En Düşük
16,6705
13:1817,5452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5452
En Düşük
17,4341
13:18965,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,31
|Açılış
|: 965,62
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler13:16
|ISSEN
|28,02
|38.215.953
|% 9,45
|
|KOZAL
|183,80
|897.528.277
|% 8,12
|
|MAKIM
|16,47
|264.411.900
|% 8,00
|
|GESAN
|45,30
|182.340.908
|% 7,81
|
|BOBET
|6,52
|15.775.578
|% 6,54
|
|BRMEN
|1,73
|3.953
|% -3,89
|
|UFUK
|62,20
|770.605
|% -3,86
|
|AKCNS
|20,54
|3.604.146
|% -3,75
|
|COSMO
|10,55
|73.639
|% -3,48
|
|OYAYO
|8,34
|1.868.383
|% -3,25
|
|THYAO
|49,02
|3.180.881.148
|% 4,74
|
|SISE
|21,40
|960.208.818
|% -0,47
|
|KOZAL
|183,80
|897.528.277
|% 8,12
|
|EREGL
|27,30
|664.445.240
|% 0,59
|
|TUPRS
|271,70
|627.030.835
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,64
|197.974.126
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|200.018.154
|% 0,00
|
|THYAO
|49,02
|3.180.881.148
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,36
|268.026.748
|% 0,69
|
|SISE
|21,40
|960.208.818
|% -0,47
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7457
|16,7550
|% 0,34
|
|Euro
|17,5302
|17,5373
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,1522
|20,2532
|% -0,57
|
|Frank
|17,3991
|17,5039
|% -0,06
|
|Riyal
|4,4499
|4,4722
|% 0,33
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-15,83
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.547
|-44,00
|
|Tam
|6.444
|6.528
|-62,00
|
|Yarım
|3.154
|3.192
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,89
|