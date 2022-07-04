***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.07.2022 10:41
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 27/06/2022- 01/07/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040998
BIST
10:392.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 26,08
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
10:3916,8151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0606
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
10:3917,5480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0691
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5535
En Düşük
17,4493
10:39977,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,46
|Açılış
|: 977,51
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:37
|OYAYO
|9,30
|2.550.239
|% 7,51
|
|GESAN
|49,44
|167.694.947
|% 6,97
|
|LINK
|31,68
|7.890.006
|% 5,95
|
|PEGYO
|2,04
|9.571.086
|% 5,70
|
|KMPUR
|35,58
|40.744.510
|% 5,27
|
|CANTE
|39,96
|28.101.117
|% -9,51
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|ITTFH
|1,55
|15.524.305
|% -2,52
|
|LIDFA
|10,87
|7.709.108
|% -2,51
|
|CEMTS
|24,78
|17.186.242
|% -2,29
|
|THYAO
|49,48
|649.615.405
|% 0,37
|
|SISE
|21,82
|453.272.142
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,10
|413.280.862
|% 3,26
|
|EREGL
|26,90
|260.006.613
|% -0,59
|
|KRDMD
|11,28
|204.669.371
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,83
|111.031.154
|% 0,71
|
|ODAS
|2,90
|76.889.977
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,45
|108.099.140
|% 0,91
|
|SISE
|21,82
|453.272.142
|% 2,25
|
|SKBNK
|1,09
|20.502.552
|% 2,83
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8005
|16,8132
|% 0,35
|
|Euro
|17,5296
|17,5532
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,3068
|20,4086
|% 0,49
|
|Frank
|17,4538
|17,5590
|% 0,37
|
|Riyal
|4,4626
|4,4850
|% 0,25
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,14
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.520
|6.611
|21,00
|
|Yarım
|3.191
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,10
|