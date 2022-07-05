***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.07.2022 17:46
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05/07/2022 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 242 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 06/07/2022 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041784
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1708
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1107
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3893
18:05964,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -12,81
|Açılış
|: 964,96
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
964,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|PGSUS
|177,50
|383.763.561
|% -1,66
|
|GESAN
|48,50
|376.395.249
|% 4,26
|
|KRGYO
|7,75
|184.405.318
|% -4,67
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|MOBTL
|1,68
|63.829.017
|% -1,18
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|IHLGM
|0,65
|15.520.828
|% -2,99
|
|TURSG
|5,07
|119.902.565
|% -3,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9754
|16,9970
|% 1,02
|
|Euro
|17,4012
|17,4261
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,1688
|20,2700
|% -0,57
|
|Frank
|17,4621
|17,5673
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5128
|4,5354
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-41,36
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,81
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.472
|6.586
|-40,00
|
|Yarım
|3.168
|3.221
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.610
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,35
|
|B. Petrol
|104
|104
|-9,33
|