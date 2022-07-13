***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.07.2022 10:55
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 04/07/2022- 08/07/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044986
BIST
12:182.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -12,03
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.410
12:1817,4372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1230
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4405
En Düşük
17,2317
12:1817,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1568
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,5472
En Düşük
17,3268
12:18969,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,55
|Açılış
|: 969,19
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
969,97
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler12:16
|KONYA
|1.177,20
|39.053.941
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|53.320.624
|% 10,00
|
|ESCOM
|22,54
|31.193.979
|% 9,95
|
|IHAAS
|29,66
|3.891.210
|% 9,93
|
|KLRHO
|9,44
|19.494.969
|% 9,90
|
|SILVR
|24,48
|3.234.861
|% -10,00
|
|GLYHO
|3,33
|162.129.784
|% -9,51
|
|IZFAS
|2,54
|5.711.033
|% -6,27
|
|ULUSE
|174,00
|4.663.662
|% -5,84
|
|FONET
|14,15
|12.796.032
|% -5,60
|
|THYAO
|49,92
|1.679.221.064
|% 0,77
|
|SISE
|21,30
|457.518.022
|% -1,02
|
|EREGL
|26,14
|414.257.271
|% -1,43
|
|TUPRS
|233,70
|359.488.148
|% -3,87
|
|YKBNK
|4,18
|242.369.084
|% -1,88
|
|ODAS
|3,01
|217.173.647
|% 4,88
|
|EKGYO
|2,85
|201.390.870
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,18
|242.369.084
|% -1,88
|
|GLYHO
|3,33
|162.129.784
|% -9,51
|
|THYAO
|49,92
|1.679.221.064
|% 0,77
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4276
|17,4318
|% 0,68
|
|Euro
|17,5176
|17,5461
|% 0,91
|
|Sterlin
|20,6687
|20,7723
|% 0,85
|
|Frank
|17,7279
|17,8347
|% 1,05
|
|Riyal
|4,6309
|4,6542
|% 0,83
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,24
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,07
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|16,00
|
|Tam
|6.556
|6.631
|32,00
|
|Yarım
|3.195
|3.234
|6,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.618
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,30
|