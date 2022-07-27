***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.07.2022 11:21
ın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 26.07.2022 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047970
BIST
12:432.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,92
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
12:4317,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0352
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8970
En Düşük
17,8322
12:4318,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0841
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1971
En Düşük
18,0653
12:43991,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,60
|Açılış
|: 991,58
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler12:43
|IMASM
|71,65
|20.691.793
|% 9,98
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|DOBUR
|63,35
|14.230.340
|% 9,70
|
|LIDFA
|10,87
|50.656.184
|% 9,47
|
|PEGYO
|2,40
|33.808.134
|% -5,88
|
|UFUK
|79,00
|1.651.795
|% -4,82
|
|ULUUN
|22,66
|94.618.212
|% -3,90
|
|MIPAZ
|7,71
|28.754.846
|% -3,63
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|THYAO
|49,68
|1.792.442.079
|% 1,39
|
|YKBNK
|4,77
|734.966.850
|% 0,42
|
|SISE
|21,18
|509.991.770
|% 0,67
|
|EKGYO
|3,20
|457.600.270
|% 0,31
|
|EREGL
|27,32
|446.512.026
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,57
|254.037.622
|% 1,95
|
|YKBNK
|4,77
|734.966.850
|% 0,42
|
|EKGYO
|3,20
|457.600.270
|% 0,31
|
|TSKB
|2,58
|284.274.698
|% 3,20
|
|ADESE
|0,86
|66.001.563
|% 7,50
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8902
|17,8932
|% 0,20
|
|Euro
|18,1609
|18,1741
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,5455
|21,6535
|% 0,60
|
|Frank
|18,5453
|18,6570
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7487
|4,7725
|% 0,24
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|6,27
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,47
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|25,00
|
|Tam
|6.678
|6.729
|16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,62
|