***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.08.2022 10:27
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
ihraç edilen 29.07.2022 vade tarihli DAX varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050154
BIST
12:472.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 49,09
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.642
En Düşük
2.600
12:4717,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:4718,4457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1248
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4457
En Düşük
18,2569
12:471.021,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.021,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.021,87
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:47
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.151.603
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.606.487
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|45.518.565
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|36.811.703
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.837.867
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|80.728.823
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|KZBGY
|66,45
|91.529.900
|% -6,21
|
|KAPLM
|64,90
|6.293.727
|% -5,87
|
|SISE
|22,98
|1.641.864.891
|% 5,32
|
|THYAO
|51,00
|1.226.806.931
|% 1,19
|
|SASA
|45,82
|1.072.202.540
|% 3,01
|
|TUPRS
|272,90
|619.471.060
|% 1,68
|
|EREGL
|28,04
|606.395.995
|% 1,52
|
|EKGYO
|3,09
|458.253.100
|% 0,00
|
|ODAS
|3,89
|532.103.690
|% 4,29
|
|YKBNK
|4,81
|446.176.477
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,71
|139.585.445
|% 0,00
|
|SISE
|22,98
|1.641.864.891
|% 5,32
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,53
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.796
|6.848
|14,00
|
|Yarım
|3.312
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,31
|