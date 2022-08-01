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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

01.08.2022 10:27
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
ihraç edilen 29.07.2022 vade tarihli DAX varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050154


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 22.880,00 274.560 % 10,00  
FLAP 4,75 39.151.603 % 9,95  
CANTE 57,45 24.606.487 % 9,95  
NTGAZ 12,40 45.518.565 % 9,93  
ICBCT 6,87 36.811.703 % 9,92  
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Dolar 17,9420 17,9561 % 0,24  
Euro 18,4293 18,4457 % 0,68  
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Altın Ons 1.771 1.771 4,95  
Altın Gr. 1.019 1.019 1,53  
Cumhuriyet 6.767 6.869 19,00  
Tam 6.796 6.848 14,00  
Yarım 3.312 3.348 7,00  
Çeyrek 1.661 1.673 3,00  
Gümüş.Ons 20,36 20,39 0,02  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 -0,01  
B. Petrol 103 103 -1,31  
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