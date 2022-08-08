***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.08.2022 10:32
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 01/08/2022- 05/08/2022 tarihleri
arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052803
BIST
10:372.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 24,84
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:3717,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0534
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:3718,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1114
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3527
En Düşük
18,1988
10:371.026,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.026,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,32
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SAFKR
|9,71
|15.926.660
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.349.494
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|19.351.064
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|1.894.627
|% 9,87
|
|NETAS
|22,16
|22.802.252
|% 9,59
|
|ASUZU
|267,30
|9.632.156
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|136.441.023
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KRPLS
|6,95
|71.809.702
|% -6,59
|
|KZBGY
|41,66
|4.654.439
|% -6,09
|
|THYAO
|57,75
|1.133.000.610
|% -0,77
|
|EREGL
|28,28
|538.426.746
|% 2,54
|
|SASA
|51,50
|442.072.750
|% 3,41
|
|SISE
|23,76
|399.796.661
|% 1,54
|
|YKBNK
|5,20
|290.514.261
|% -0,76
|
|SKBNK
|2,39
|228.873.090
|% 8,14
|
|TSKB
|3,24
|206.675.831
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,46
|221.175.229
|% -1,14
|
|YKBNK
|5,20
|290.514.261
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,15
|184.943.959
|% 0,73
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9536
|17,9636
|% 0,29
|
|Euro
|18,3431
|18,3550
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,6769
|21,7857
|% 0,56
|
|Frank
|18,6418
|18,7541
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,21
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,69
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.869
|6.946
|-44,00
|
|Yarım
|3.347
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,13
|
|B. Petrol
|96,03
|96,03
|1,11
|