***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.08.2022 10:30
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 08/08/2022- 12/08/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055332
BIST
13:032.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,81
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
13:0317,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9682
En Düşük
17,8981
13:0318,3329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0680
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
13:031.028,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -11,07
|Açılış
|: 1.028,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.026,76
BIST En Aktif Hisseler13:03
|CMBTN
|240,30
|4.782.210
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|258.979.178
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|33.910.615
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|539.861.976
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|77.808.485
|% -9,96
|
|BALAT
|11,15
|176.880
|% -7,08
|
|PAMEL
|157,20
|16.622.105
|% -6,71
|
|AKENR
|1,85
|47.453.665
|% -6,57
|
|THYAO
|62,50
|2.056.062.487
|% 0,16
|
|ODAS
|4,38
|1.201.922.744
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,71
|1.005.201.655
|% 1,98
|
|AKBNK
|10,20
|726.042.849
|% 2,00
|
|ASELS
|24,80
|683.747.031
|% 0,98
|
|ODAS
|4,38
|1.201.922.744
|% 8,42
|
|EKGYO
|3,55
|651.067.063
|% 0,28
|
|GSRAY
|6,71
|1.005.201.655
|% 1,98
|
|DOHOL
|4,45
|640.443.420
|% -3,89
|
|YKBNK
|5,49
|650.046.948
|% 0,92
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9628
|17,9682
|% 0,20
|
|Euro
|18,3175
|18,3329
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,6135
|21,7219
|% -0,37
|
|Frank
|18,9346
|19,0487
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7691
|4,7930
|% 0,17
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-22,12
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-11,40
|
|Cumhuriyet
|6.866
|6.970
|-72,00
|
|Tam
|6.897
|6.951
|-41,00
|
|Yarım
|3.361
|3.398
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,36
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,27
|
|B. Petrol
|94,40
|94,40
|-3,75
|