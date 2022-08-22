***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.08.2022 11:03
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 15/08/2022- 19/08/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057464
BIST
11:103.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,21
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
11:1018,1241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
11:1018,1382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0179
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,2246
En Düşük
18,1153
11:101.012,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,92
|Açılış
|: 1.012,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.011,65
BIST En Aktif Hisseler11:10
|SNPAM
|11,00
|280.027
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|2.386.247
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|177.089.132
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,48
|420.668
|% 9,80
|
|GSDDE
|4,79
|28.013.317
|% 9,36
|
|AZTEK
|13,34
|213.376.593
|% -7,94
|
|GLRYH
|3,80
|26.517.011
|% -7,32
|
|DENGE
|2,09
|23.090.764
|% -6,28
|
|GZNMI
|38,76
|109.140.626
|% -6,10
|
|SKTAS
|3,00
|10.279.992
|% -5,36
|
|THYAO
|68,05
|1.197.102.017
|% -0,66
|
|HEKTS
|41,72
|745.177.923
|% 6,27
|
|SASA
|54,05
|720.385.114
|% 1,98
|
|PETKM
|11,69
|669.832.597
|% 0,78
|
|TUPRS
|318,60
|644.816.616
|% -2,54
|
|EKGYO
|3,75
|631.232.154
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,65
|551.268.223
|% -0,35
|
|DOHOL
|4,97
|314.355.351
|% 0,20
|
|AKBNK
|10,50
|616.421.011
|% -0,94
|
|PETKM
|11,69
|669.832.597
|% 0,78
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1184
|18,1241
|% 0,21
|
|Euro
|18,1180
|18,1382
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,2981
|21,4050
|% -0,15
|
|Frank
|18,7939
|18,9072
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8105
|4,8346
|% 0,20
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-9,79
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|7,00
|
|Tam
|6.811
|6.865
|-72,00
|
|Yarım
|3.319
|3.356
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|-1,69
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
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11:25HEKTS
Yüzde 6.32 oranında artışla 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 209 adet işlem
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11:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 82 kaybederek (% -0.22 ) 2, 671
-
11:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, DIRIT, SNPAM, BERA
-
11:24
TTRAK, YESIL, MNDRS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:24
OZRDN, GLRYH, GZNMI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında