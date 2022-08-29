***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.08.2022 10:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 22/08/2022- 26/08/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058800
BIST
13:373.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -10,55
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
13:3718,1974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
13:3718,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0732
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
13:371.009,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,24
|Açılış
|: 1.009,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler13:37
|DYOBY
|18,64
|63.615.699
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.291.677
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.160.396
|% 9,91
|
|TATGD
|20,12
|45.980.618
|% 9,89
|
|SERVE
|36,44
|725.083
|% 9,43
|
|MTRKS
|65,15
|3.599.909
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|2.800.742
|% -9,94
|
|ANELE
|3,14
|38.120.360
|% -8,45
|
|AVOD
|2,37
|91.897.529
|% -8,14
|
|QUAGR
|27,80
|94.135.728
|% -8,13
|
|THYAO
|69,85
|3.753.334.217
|% 0,22
|
|PETKM
|13,82
|3.288.668.681
|% 5,50
|
|YKBNK
|6,84
|2.052.928.110
|% -2,29
|
|HALKB
|7,50
|1.979.322.005
|% 5,19
|
|VAKBN
|6,56
|1.620.565.553
|% 8,43
|
|YKBNK
|6,84
|2.052.928.110
|% -2,29
|
|HALKB
|7,50
|1.979.322.005
|% 5,19
|
|VAKBN
|6,56
|1.620.565.553
|% 8,43
|
|PETKM
|13,82
|3.288.668.681
|% 5,50
|
|EKGYO
|3,96
|942.716.227
|% 0,00
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1816
|18,1974
|% 0,18
|
|Euro
|18,1622
|18,1705
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2093
|21,3157
|% -0,25
|
|Frank
|18,7314
|18,8442
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8279
|4,8521
|% 0,15
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,62
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|-58,00
|
|Tam
|6.774
|6.823
|-108,00
|
|Yarım
|3.301
|3.336
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.667
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|-0,14
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,83
|