***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.09.2022 09:24
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
ihraç edilen 31.08.2022 vade tarihli DAX varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059212
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
18:0518,2666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0303
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
18:05998,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,50
|Açılış
|: 998,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,70
|617.497.567
|% 425,45
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% 0,00
|
|TRILC
|11,20
|88.568.675
|% 0,00
|
|TUREX
|12,07
|12.556.704
|% 0,00
|
|ZRGYO
|3,42
|14.411.859
|% 0,00
|
|ACSEL
|46,58
|11.270.414
|% 0,00
|
|ADEL
|34,28
|54.432.760
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|120.480.991
|% 0,00
|
|AEFES
|41,32
|133.848.151
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,08
|267.790.441
|% 0,00
|
|THYAO
|73,10
|7.652.755.286
|% 0,00
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 0,00
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 0,00
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% 0,00
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2008
|18,2148
|% 0,16
|
|Euro
|18,2489
|18,2623
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,0217
|21,1271
|% -0,28
|
|Frank
|18,5133
|18,6249
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8288
|4,8530
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-7,33
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.698
|6.759
|-15,00
|
|Yarım
|3.264
|3.304
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem