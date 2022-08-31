***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.08.2022 18:49
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 31.08.2022 vade tarihli Ons Altın, Ons Gümüş,BIST30 Endeksi ve Pay Senedi varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablolardan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059179
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1210
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05993,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,06
|Açılış
|: 993,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1995
|18,2146
|% 0,16
|
|Euro
|18,1612
|18,1899
|% -0,58
|
|Sterlin
|20,9563
|21,0614
|% -0,59
|
|Frank
|18,4762
|18,5875
|% -0,29
|
|Riyal
|4,8312
|4,8554
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-14,50
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-6,89
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.694
|6.765
|-9,00
|
|Yarım
|3.262
|3.307
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|-3,47
|