***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.09.2022 09:58
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 29/08/2022- 02/09/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060042
BIST
09:553.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 31,64
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.254
En Düşük
3.248
09:5518,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2830
|
18,2405
En Düşük
18,1877
09:5518,0548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0641
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1136
En Düşük
17,9911
09:551.003,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.003,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EGGUB
|307,00
|237.226.026
|% 300,00
|
|YUNSA
|48,50
|51.873.714
|% 0,00
|
|YKSLN
|9,08
|22.106.845
|% 0,00
|
|ZRGYO
|3,41
|9.993.686
|% 0,00
|
|YYLGD
|19,40
|87.476.689
|% 0,00
|
|YUNSA
|48,50
|51.873.714
|% 0,00
|
|YKSLN
|9,08
|22.106.845
|% 0,00
|
|ZRGYO
|3,41
|9.993.686
|% 0,00
|
|YYLGD
|19,40
|87.476.689
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,17
|13.579.080
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.090.596
|% 0,00
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 0,00
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 0,00
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.090.596
|% 0,00
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2232
|18,2280
|% 0,15
|
|Euro
|18,0383
|18,0548
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,8684
|20,9731
|% -0,10
|
|Frank
|18,4810
|18,5924
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8339
|4,8581
|% 0,15
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,07
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.755
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.291
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|13,00
|