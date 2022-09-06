***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.09.2022 17:09
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/09/2022 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 250 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 07/09/2022 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060631
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0096
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05997,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,58
|Açılış
|: 997,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
996,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2179
|18,2277
|% 0,07
|
|Euro
|18,0657
|18,0760
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,9436
|21,0486
|% 0,08
|
|Frank
|18,4489
|18,5600
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8345
|4,8587
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-7,57
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.754
|6.848
|36,00
|
|Yarım
|3.291
|3.343
|12,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|-3,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
-
17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem