***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.09.2022 11:26
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 05/09/2022- 09/09/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062300
BIST
11:443.604
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 82,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:4418,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:4418,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2897
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6058
En Düşük
18,3348
11:441.011,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.011,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:44
|BRYAT
|504,90
|79.085.157
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|503.241.546
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|267.257.829
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|HEDEF
|8,69
|10.329.476
|% -4,19
|
|SAYAS
|16,53
|12.201.069
|% -3,90
|
|KLSYN
|3,01
|50.800.980
|% -3,83
|
|AKBNK
|16,55
|4.270.147.602
|% 3,96
|
|ASELS
|31,92
|3.137.508.269
|% 8,87
|
|YKBNK
|9,44
|2.633.034.786
|% 3,40
|
|EREGL
|33,44
|2.511.813.585
|% 3,02
|
|ISCTR
|12,89
|2.472.553.453
|% 3,62
|
|EKGYO
|5,32
|1.994.713.697
|% 4,11
|
|YKBNK
|9,44
|2.633.034.786
|% 3,40
|
|AKBNK
|16,55
|4.270.147.602
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,89
|2.472.553.453
|% 3,62
|
|KRDMD
|15,12
|1.834.864.467
|% 6,03
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2280
|18,2552
|% 0,11
|
|Euro
|18,5981
|18,6058
|% 1,58
|
|Sterlin
|21,2665
|21,3731
|% 0,93
|
|Frank
|19,0521
|19,1669
|% 0,71
|
|Riyal
|4,8388
|4,8631
|% 0,01
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,58
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.790
|6.846
|17,00
|
|Yarım
|3.308
|3.345
|7,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,20
|
|B. Petrol
|92,74
|92,74
|-0,10
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:59XU100
Endeks 3, 604 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 34 üstünde . İşlem hacmi 42, 048.00 milyon TL de
-
11:59CELHA
Yüzde 6.28 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 187 adet işlem
-
11:58KRDMD
Yüzde 6.73 oranında artışla 15.22 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 972, 070 adet işlem
-
11:57HKTM
Yüzde 8.72 oranında artışla 38.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 190 adet işlem
-
11:56PGSUS
Yüzde 6.14 oranında artışla 256.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 643 adet işlem