***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.09.2022 10:59
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 12/09/2022- 16/09/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063894
BIST
11:143.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,61
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
11:1418,2917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2948
En Düşük
18,2293
11:1418,2992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3351
En Düşük
18,2312
11:14977,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,24
|Açılış
|: 977,23
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler11:12
|SMRTG
|45,98
|94.958.136
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|6.902.902
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|22.809.395
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|23.962.591
|% 9,95
|
|CANTE
|94,10
|12.134.799
|% 9,67
|
|ISGYO
|15,38
|4.684.794
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|108.358.193
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|3.813.347
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|4.000.249
|% -9,82
|
|GARAN
|20,68
|1.278.141.694
|% -5,05
|
|EKGYO
|4,56
|998.215.950
|% 4,35
|
|ASELS
|33,66
|863.470.341
|% -0,41
|
|AKBNK
|12,02
|839.244.172
|% -1,39
|
|HALKB
|9,24
|822.299.587
|% -7,04
|
|EKGYO
|4,56
|998.215.950
|% 4,35
|
|HALKB
|9,24
|822.299.587
|% -7,04
|
|YKBNK
|7,26
|613.459.576
|% -0,95
|
|ISCTR
|8,65
|658.229.159
|% -1,26
|
|AKBNK
|12,02
|839.244.172
|% -1,39
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2802
|18,2930
|% 0,20
|
|Euro
|18,2715
|18,3005
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,7573
|20,8614
|% -0,14
|
|Frank
|18,8150
|18,9283
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8513
|4,8756
|% 0,16
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-13,26
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-6,42
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.645
|6.730
|18,00
|
|Yarım
|3.238
|3.278
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,28
|90,28
|-1,07
|