***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.09.2022 10:25
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
ihraç edilen 27.09.2022 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065607
BIST
10:283.254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -12,01
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.267
En Düşük
3.242
10:2818,5011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0526
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5011
En Düşük
18,4132
10:2817,7364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0465
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,7394
En Düşük
17,6326
10:28961,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,16
|Açılış
|: 961,75
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler10:28
|KMPUR
|63,80
|104.469.066
|% 10,00
|
|ARASE
|133,10
|59.816.396
|% 9,19
|
|ALKIM
|34,26
|58.890.872
|% 8,42
|
|HKTM
|42,00
|20.935.979
|% 8,30
|
|CANTE
|117,50
|35.301.408
|% 7,70
|
|LIDFA
|4,66
|5.170.332
|% -32,46
|
|ULUFA
|5,19
|1.075.612
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|4.722.765
|% -9,89
|
|EGSER
|29,04
|24.655.070
|% -9,25
|
|SKBNK
|1,93
|176.649.573
|% -6,31
|
|THYAO
|70,35
|423.351.054
|% -0,92
|
|SASA
|68,30
|413.125.330
|% -1,01
|
|EKGYO
|4,00
|327.962.601
|% 0,50
|
|GARAN
|19,62
|263.132.666
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,60
|228.847.860
|% -1,86
|
|SKBNK
|1,93
|176.649.573
|% -6,31
|
|EKGYO
|4,00
|327.962.601
|% 0,50
|
|ZOREN
|3,60
|132.169.130
|% -6,01
|
|TSKB
|2,40
|80.307.974
|% -5,14
|
|YKBNK
|7,22
|202.073.063
|% -0,28
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4880
|18,5011
|% 0,29
|
|Euro
|17,7086
|17,7364
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,6758
|19,7745
|% -0,28
|
|Frank
|18,5323
|18,6439
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8978
|4,9223
|% 0,22
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|-12,12
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.545
|6.632
|-44,00
|
|Yarım
|3.184
|3.242
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.621
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,21
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|-1,59
|