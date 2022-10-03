***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.10.2022 09:48
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 26/09/2022- 30/09/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066530
BIST
12:343.264
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 84,31
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.268
En Düşük
3.196
12:3418,5706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0689
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5706
En Düşük
18,4910
12:3418,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
12:34991,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,20
|Açılış
|: 991,51
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler12:32
|BARMA
|49,98
|59.874.057
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|172.964.268
|% 9,80
|
|SMRTG
|70,60
|185.382.811
|% 8,28
|
|TUPRS
|311,90
|1.241.522.645
|% 7,70
|
|ULUFA
|4,50
|10.612.627
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|421.563
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.742.476
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|74,95
|3.369.204.894
|% 6,16
|
|TUPRS
|311,90
|1.241.522.645
|% 7,70
|
|ASELS
|30,22
|920.226.128
|% 3,14
|
|SASA
|68,10
|918.621.518
|% -0,15
|
|EKGYO
|3,95
|809.665.935
|% 2,07
|
|EKGYO
|3,95
|809.665.935
|% 2,07
|
|YKBNK
|7,24
|730.029.961
|% 2,40
|
|ODAS
|6,38
|541.250.488
|% 0,63
|
|AKBNK
|11,52
|726.976.567
|% 2,04
|
|ISCTR
|7,72
|454.056.281
|% 2,66
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5584
|18,5706
|% 0,37
|
|Euro
|18,1707
|18,1867
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,7458
|20,8498
|% 0,69
|
|Frank
|18,7074
|18,8201
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9253
|4,9500
|% 0,31
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-0,15
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|6,00
|
|Tam
|6.666
|6.725
|-7,00
|
|Yarım
|3.243
|3.285
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,22
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|3,33
|