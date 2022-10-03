***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.10.2022 11:04
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 30.09.2022 vade tarihli DAx Endeksi varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablolardan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066617
BIST
12:233.265
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 84,98
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.268
En Düşük
3.196
12:2318,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
12:2318,2132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0769
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
12:23992,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,26
|Açılış
|: 992,48
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler12:23
|BARMA
|49,98
|59.688.531
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|172.762.012
|% 9,80
|
|SMRTG
|70,55
|180.976.094
|% 8,21
|
|RAYSG
|14,17
|1.395.107
|% 8,17
|
|ULUFA
|4,50
|10.559.635
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|421.563
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.714.923
|% -9,91
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|INVEO
|17,33
|48.830.716
|% -6,27
|
|THYAO
|75,10
|3.287.678.520
|% 6,37
|
|TUPRS
|311,60
|1.230.251.943
|% 7,60
|
|SASA
|68,05
|911.222.507
|% -0,22
|
|EKGYO
|3,98
|797.858.800
|% 2,84
|
|SISE
|26,26
|794.122.098
|% 3,30
|
|EKGYO
|3,98
|797.858.800
|% 2,84
|
|ODAS
|6,40
|516.489.191
|% 0,95
|
|HALKB
|7,00
|299.031.949
|% 0,29
|
|CONSE
|4,75
|195.385.442
|% 5,32
|
|VAKBN
|7,01
|227.944.735
|% 1,15
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5614
|18,5676
|% 0,36
|
|Euro
|18,1910
|18,2132
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,7318
|20,8358
|% 0,62
|
|Frank
|18,6987
|18,8113
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9257
|4,9504
|% 0,32
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|0,16
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|6,00
|
|Tam
|6.666
|6.725
|-7,00
|
|Yarım
|3.243
|3.285
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,23
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|3,33
|