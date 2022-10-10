***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.10.2022 11:56
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 03/10/2022- 07/10/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069618
BIST
16:003.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 25,88
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0018,5819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0341
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0018,0598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0419
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:001.001,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -12,97
|Açılış
|: 1.001,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:58
|CRFSA
|44,32
|85.746.153
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|TRCAS
|19,11
|147.097.473
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.243.739
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.855.401
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.706.619
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.822.533
|% -6,20
|
|PRDGS
|4,38
|86.037.307
|% -5,40
|
|THYAO
|86,05
|4.646.094.110
|% 2,20
|
|ASELS
|32,56
|2.380.307.828
|% 3,43
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.708.488
|% 0,93
|
|SASA
|85,60
|1.933.966.506
|% -1,67
|
|SISE
|30,26
|1.871.502.421
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.708.488
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|268.153.058
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|995.336.225
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,33
|622.781.804
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|385.520.126
|% 6,30
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5763
|18,5820
|% -0,18
|
|Euro
|18,0489
|18,0673
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,4973
|20,6001
|% -0,40
|
|Frank
|18,5356
|18,6473
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9248
|4,9495
|% -0,26
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-18,54
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,33
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.808
|-76,00
|
|Tam
|6.729
|6.780
|-151,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|-73,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|-0,20
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13KONYA
Yüzde 6.88 oranında artışla 1, 593.00 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 398 adet işlem
-
16:12BMSCH
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 205, 376 adet işlem
-
16:11FLAP
Yüzde 4.69 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 383, 651 adet işlem
-
16:10ORCAY
Yüzde 4.34 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 555 adet işlem
-
16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.60 ) 3, 939