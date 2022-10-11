***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.10.2022 22:19
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hektaş Ticaret T.A.Ş ‘nin 12/10/2022 tarihi itibariyle geçerli olacak %44,18604 bedelli ve %150 bedelsiz sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükmü uyarınca Hektaş Ticaret T.A.Ş pay senetlerine (HEKTS) dayalı olarak ihraç edilen varantların işleme koyma fiyatları (kullanım fiyatları) ve varant çarpanlarındaki değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071000
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0481
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:05997,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,65
|Açılış
|: 997,34
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5862
|18,5885
|% 0,07
|
|Euro
|18,0451
|18,0745
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,4022
|20,5046
|% -0,39
|
|Frank
|18,5921
|18,7041
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-1,28
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,06
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.698
|6.765
|-16,00
|
|Yarım
|3.264
|3.307
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|-2,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR