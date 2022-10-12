***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHektaş Ticaret T.A.Ş ‘nin 12/10/2022 tarihi itibariyle geçerli olacak %44,18604 bedelli ve %150 bedelsiz sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükmü uyarınca Hektaş Ticaret T.A.Ş pay senetlerine (HEKTS) dayalı olarak ihraç edilen varantların işleme koyma fiyatları (kullanım fiyatları) ve varant çarpanlarındaki değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071027BIST