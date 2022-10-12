***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.10.2022 09:37
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hektaş Ticaret T.A.Ş ‘nin 12/10/2022 tarihi itibariyle geçerli olacak %44,18604 bedelli ve %150 bedelsiz sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükmü uyarınca Hektaş Ticaret T.A.Ş pay senetlerine (HEKTS) dayalı olarak ihraç edilen varantların işleme koyma fiyatları (kullanım fiyatları) ve varant çarpanlarındaki değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071027
BIST
11:013.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -9,40
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.562
11:0118,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6134
En Düşük
18,5241
11:0118,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
11:01997,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,03
|Açılış
|: 997,97
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler11:01
|KIMMR
|7,12
|13.233.758
|% 9,88
|
|GESAN
|103,30
|353.118.148
|% 9,02
|
|ERCB
|50,40
|103.812.289
|% 7,88
|
|YEOTK
|38,02
|182.239.102
|% 6,50
|
|YAYLA
|5,09
|53.888.554
|% 6,49
|
|KTSKR
|37,46
|57.724.935
|% -6,12
|
|SANEL
|9,95
|785.200
|% -4,33
|
|RTALB
|8,78
|35.782.486
|% -3,62
|
|SAFKR
|10,65
|14.066.261
|% -3,36
|
|CANTE
|136,50
|15.339.875
|% -3,19
|
|KONTR
|92,30
|606.010.119
|% 1,71
|
|GESAN
|103,30
|353.118.148
|% 9,02
|
|HUNER
|6,59
|267.265.767
|% 5,44
|
|YEOTK
|38,02
|182.239.102
|% 6,50
|
|CONSE
|5,65
|135.419.030
|% -1,40
|
|HUNER
|6,59
|267.265.767
|% 5,44
|
|CONSE
|5,65
|135.419.030
|% -1,40
|
|MOBTL
|2,71
|43.602.242
|% 2,65
|
|ALMAD
|4,52
|36.528.601
|% 4,15
|
|PSGYO
|6,36
|43.023.152
|% 0,79
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5819
|18,5946
|% 0,05
|
|Euro
|18,0546
|18,0631
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,3486
|20,4506
|% 0,07
|
|Frank
|18,6302
|18,7424
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9302
|4,9549
|% -0,01
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,74
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.724
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.276
|3.315
|6,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|0,05
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16SELEC
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 202 adet işlem
-
11:15RTALB
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 840 adet işlem
-
11:14ERCB
Yüzde 8.52 oranında artışla 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 196 adet işlem
-
11:13KRTEK
Yüzde 7.21 oranında artışla 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 744 adet işlem
-
11:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 84 artarak (% 0.05 ) 3, 912