***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.10.2022 10:17
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 10/10/2022- 14/10/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072428
BIST
11:073.701
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 73,95
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.705
En Düşük
3.641
11:0718,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
11:0718,1295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1437
En Düşük
18,0503
11:07989,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,61
|Açılış
|: 989,58
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:07
|PENTA
|484,00
|5.953.684
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|61.150.864
|% 9,96
|
|IPEKE
|24,30
|159.079.526
|% 9,95
|
|YEOTK
|46,54
|130.897.909
|% 9,92
|
|CONSE
|6,79
|185.206.620
|% 9,87
|
|MEGAP
|4,63
|28.186.018
|% -7,58
|
|MEGAP
|4,63
|28.186.018
|% -7,58
|
|ACSEL
|59,95
|15.735.853
|% -4,54
|
|GSRAY
|5,28
|61.302.125
|% -3,83
|
|ALMAD
|4,62
|19.892.976
|% -3,75
|
|THYAO
|91,55
|1.922.587.692
|% 1,72
|
|KOZAL
|207,00
|1.528.179.576
|% 4,33
|
|YKBNK
|9,19
|1.068.508.917
|% 4,08
|
|ISCTR
|8,92
|1.042.153.601
|% 4,45
|
|AKBNK
|14,33
|930.247.197
|% 6,15
|
|EKGYO
|4,26
|749.869.189
|% 0,95
|
|ISCTR
|8,92
|1.042.153.601
|% 4,45
|
|YKBNK
|9,19
|1.068.508.917
|% 4,08
|
|IEYHO
|1,22
|95.734.495
|% 7,96
|
|AKBNK
|14,33
|930.247.197
|% 6,15
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5860
|18,5899
|% 0,12
|
|Euro
|18,1176
|18,1295
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8636
|20,9683
|% 0,82
|
|Frank
|18,5203
|18,6318
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,09
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|11,87
|
|Altın Gr.
|990
|990
|7,96
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.693
|6.754
|-36,00
|
|Yarım
|3.261
|3.298
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,56
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|0,17
|
|B. Petrol
|92,92
|92,92
|1,29
|
Seans Raporu
11:07
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11:22AKBNK
Yüzde 6.00 oranında artışla 14.31 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 774, 336 adet işlem
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Yüzde 9.84 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 994, 660 adet işlem
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, AKBNK, GARAN
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11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 14 artarak (% 2.03 ) 3, 273
-
11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, IPEKE, PENTA, YEOTK, CONSE, IEYHO