***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.10.2022 10:36
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 17/10/2022- 21/10/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073471
BIST
13:433.986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 51,19
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
13:4318,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
13:4318,2858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0447
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
13:43985,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,60
|Açılış
|: 986,06
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:43
|FENER
|62,15
|367.845.416
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.228.960
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|515.684
|% 10,00
|
|CONSE
|8,21
|799.778.657
|% -9,78
|
|BTCIM
|44,26
|66.636.892
|% -6,82
|
|PENTA
|73,75
|152.016.821
|% -6,32
|
|YAPRK
|48,70
|41.113.599
|% -5,44
|
|YEOTK
|54,60
|312.536.906
|% -5,21
|
|THYAO
|98,90
|4.701.540.036
|% 0,97
|
|EREGL
|30,94
|2.617.451.899
|% 4,74
|
|KRDMD
|12,72
|2.017.437.347
|% 3,25
|
|SISE
|32,66
|1.711.164.308
|% 2,06
|
|SASA
|99,05
|1.600.486.561
|% 6,33
|
|EKGYO
|4,67
|1.272.964.721
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,72
|2.017.437.347
|% 3,25
|
|ODAS
|7,69
|1.133.308.937
|% -3,03
|
|SKBNK
|2,00
|266.796.317
|% 2,04
|
|TSKB
|2,90
|381.087.676
|% 0,00
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6038
|18,6079
|% 0,14
|
|Euro
|18,2774
|18,2858
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,9794
|21,0846
|% 0,19
|
|Frank
|18,4909
|18,6023
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,13
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,33
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-54,00
|
|Tam
|6.658
|6.758
|49,00
|
|Yarım
|3.244
|3.299
|19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,63
|90,63
|-0,71
|