***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.10.2022 10:41
ın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
ihraç edilen 26.10.2022 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074566
BIST
11:493.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -37,01
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
11:4918,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
11:4918,7532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0172
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
11:49995,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 995,16
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler11:47
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|VERUS
|81,70
|60.440.933
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|2.813.781
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|13.256.575
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|4.077.797
|% -9,96
|
|VKING
|10,36
|2.751.100
|% -7,33
|
|DOGUB
|9,67
|19.882.106
|% -6,03
|
|ISGYO
|8,09
|337.026.026
|% -4,71
|
|KERVN
|0,62
|561.451
|% -4,62
|
|THYAO
|98,45
|3.596.612.464
|% -0,35
|
|AKBNK
|15,38
|1.642.515.871
|% -2,53
|
|SISE
|33,56
|1.319.148.771
|% -1,29
|
|EREGL
|30,14
|1.201.091.749
|% -2,14
|
|ASELS
|32,58
|1.009.735.506
|% -1,93
|
|EKGYO
|4,50
|888.994.564
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,11
|224.017.703
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,38
|1.642.515.871
|% -2,53
|
|TSKB
|3,15
|322.420.142
|% 1,94
|
|ISCTR
|9,47
|857.886.072
|% -2,67
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-1,14
|
|Altın Gr.
|996
|996
|0,58
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.696
|6.754
|-14,00
|
|Yarım
|3.262
|3.301
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|0,15
|