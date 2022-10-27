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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

27.10.2022 10:41
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin

ın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
ihraç edilen 26.10.2022 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074566


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 14,30 272.458 % 10,00  
VERUS 81,70 60.440.933 % 9,96  
MTRYO 2,76 2.813.781 % 9,96  
ADEL 50,50 13.256.575 % 9,93  
SUMAS 112,90 413.666 % 9,93  
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11:47 Alış Satış %  
Dolar 18,6071 18,6130 % 0,03  
Euro 18,7359 18,7477 % -0,12  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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11:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.664 -1,14  
Altın Gr. 996 996 0,58  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.696 6.754 -14,00  
Yarım 3.262 3.301 -5,00  
Çeyrek 1.636 1.651 -5,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,41 -0,20  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,10  
B. Petrol 93,94 93,94 0,15  
Seans Raporu 11:47
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