***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.10.2022 09:53
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 24/10/2022- 28/10/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075140
BIST
10:053.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 33,05
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.915
En Düşük
3.885
10:0518,6175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0370
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:0518,5266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
10:05983,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 983,35
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:05
|PETUN
|48,10
|6.131.272
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|1.446.947
|% 9,96
|
|TUCLK
|26,52
|2.888.983
|% 9,95
|
|NTGAZ
|29,66
|13.110.521
|% 9,93
|
|MIPAZ
|8,65
|22.584.541
|% 9,91
|
|RUBNS
|24,88
|13.566.816
|% -7,78
|
|DOBUR
|52,50
|877.941
|% -6,42
|
|EGSER
|30,08
|7.221.749
|% -6,00
|
|PKART
|21,50
|535.612
|% -5,70
|
|MZHLD
|132,30
|1.246.438
|% -5,30
|
|THYAO
|97,55
|320.895.181
|% 0,62
|
|SASA
|112,30
|150.605.292
|% 2,74
|
|AKBNK
|14,70
|100.232.682
|% 0,14
|
|ENJSA
|20,62
|86.825.685
|% 3,10
|
|SISE
|32,66
|86.487.218
|% 0,37
|
|EKGYO
|4,43
|72.824.105
|% 0,23
|
|IHLAS
|0,77
|8.419.772
|% 2,67
|
|SKBNK
|2,07
|17.490.800
|% 0,98
|
|YKBNK
|8,94
|67.561.356
|% 0,68
|
|AKBNK
|14,70
|100.232.682
|% 0,14
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6175
|% 0,20
|
|Euro
|18,5122
|18,5266
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,5305
|21,6385
|% 0,07
|
|Frank
|18,5911
|18,7030
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% 0,17
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-1,00
|
|Altın Gr.
|983
|983
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.597
|6.674
|-62,00
|
|Yarım
|3.215
|3.262
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|-0,98
|