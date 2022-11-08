***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.11.2022 16:04
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08/11/2022 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 296 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 09/11/2022 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078043
BIST
15:574.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 50,55
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:5718,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1386
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6156
En Düşük
18,4157
15:5718,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0732
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:57999,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,37
|Açılış
|: 999,51
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:55
|GRSEL
|15,95
|29.736.652
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|768.476.345
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.365.282
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.950.351
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,34
|45.804.636
|% -9,16
|
|EREGL
|35,88
|11.151.999.838
|% -2,02
|
|THYAO
|114,00
|10.588.169.022
|% 6,34
|
|EKGYO
|5,03
|5.652.253.680
|% 5,01
|
|ASELS
|36,56
|4.852.604.079
|% 2,52
|
|KRDMD
|13,17
|4.032.786.184
|% -4,91
|
|EKGYO
|5,03
|5.652.253.680
|% 5,01
|
|EREGL
|35,88
|11.151.999.838
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,17
|4.032.786.184
|% -4,91
|
|SKBNK
|2,13
|584.989.821
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,24
|2.399.672.886
|% -0,11
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6077
|% 0,71
|
|Euro
|18,6014
|18,6083
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2227
|21,3291
|% 0,03
|
|Frank
|18,6708
|18,7833
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,62
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-3,06
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.696
|6.745
|-3,00
|
|Yarım
|3.263
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,50
|97,50
|-0,42
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10DOKTA
Yüzde 6.80 oranında artışla 55.75 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 428 adet işlem
-
16:09PSGYO
Yüzde 5.37 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 492, 538 adet işlem
-
16:07DGNMO
Yüzde 6.55 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 199, 461 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 43 artarak (% 1.21 ) 3, 878
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, ALCTL, DESA, SNKRN, GUBRF, CELHA, IHEVA, GRSEL, SMRTG, OTTO