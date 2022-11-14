***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.11.2022 10:19
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 07/11/2022- 11/11/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079711
BIST
10:124.507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 51,68
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.508
En Düşük
4.450
10:1218,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
18,6080
En Düşük
18,5015
10:1219,2115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0087
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
19,2509
En Düşük
19,1054
10:121.053,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.053,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler10:10
|GZNMI
|52,80
|25.215.200
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|34.129.146
|% 10,00
|
|TUCLK
|36,36
|17.452.606
|% 9,98
|
|ALCTL
|98,15
|12.388.886
|% 9,97
|
|KONKA
|53,00
|40.281.327
|% 9,91
|
|SNGYO
|3,81
|67.925.572
|% -9,93
|
|SEKFK
|9,05
|1.024.698
|% -7,37
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|FENER
|66,55
|83.923.722
|% -5,74
|
|HLGYO
|4,32
|34.617.915
|% -5,05
|
|THYAO
|109,80
|1.029.396.265
|% -1,52
|
|EREGL
|37,38
|537.504.684
|% 2,41
|
|ODAS
|11,26
|374.571.780
|% 4,16
|
|ASELS
|39,20
|309.998.064
|% 0,87
|
|KONTR
|175,90
|213.435.495
|% 8,58
|
|EKGYO
|5,36
|189.103.099
|% 1,13
|
|ODAS
|11,26
|374.571.780
|% 4,16
|
|ZOREN
|7,35
|143.005.395
|% 7,61
|
|SKBNK
|2,20
|39.734.060
|% 1,85
|
|SNGYO
|3,81
|67.925.572
|% -9,93
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6007
|18,6075
|% 0,34
|
|Euro
|19,1948
|19,2073
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,8101
|21,9194
|% -0,41
|
|Frank
|19,5783
|19,6963
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,28
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-7,20
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.935
|7.080
|62,00
|
|Yarım
|3.368
|3.461
|30,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.730
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,42
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,62
|95,62
|-0,37
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, TAVHL
-
10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, GUBRF, FROTO
-
10:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 76 artarak (% 0.86 ) 3, 962
-
10:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALCTL, KONKA, AKENR, TUCLK, GSRAY, GZNMI
-
10:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO